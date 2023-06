Hàng trăm người tham gia dập đám cháy rừng ở Hà Tĩnh

Theo chính quyền xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), vào khoảng 12 giờ 30 ngày 31.5, người dân phát hiện đám cháy rừng bùng phát tại khu vực núi Động Nỏ (thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc).

Đám cháy được phát hiện bùng phát tại khu vực núi Động Nỏ



Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động hơn 150 người gồm cán bộ xã, các đoàn thể, người dân trên địa bàn và vùng phụ cận đến hiện trường để dập lửa, đồng thời báo cho các lực lượng chức năng để có sự hỗ trợ chữa cháy rừng.

Hàng trăm người được huy động đến hiện trường để dập đám cháy rừng



Ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết, vị trí xảy ra cháy thuộc khu vực rừng trồng cây keo và vùng rừng cây bạch đàn tái sinh trải dài trên địa bàn các thôn Thượng Phú, Quan Nam, Trường An. Rừng này đã được giao cho người dân và cộng đồng quản lý.

Kiểm lâm sử dụng thiết bị chuyên dụng để dập lửa



Công an huyện Lộc Hà, Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm huyện cùng các lực lượng hỗ trợ khác cũng điều động hàng trăm người và trang thiết bị, phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy rừng.

... Khoảng 17 giờ ngày 30.5 đám cháy mới được dập tắt



Do khu vực xảy ra đám cháy có độ dốc, ở vị trí cao, địa hình đồi núi phức tạp, thực bì dày và có gió thổi mạnh trong thời tiết nắng nóng gay gắt nên công tác tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến gần 17 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã dập tắt được đám cháy rừng.

Cán bộ kiểm lâm nghỉ ngơi sau khi dập tắt đám cháy rừng

Sau khi dập tắt được đám cháy, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng công an và dân quân xã tiếp tục trực, canh gác để đề phòng tránh nguy cơ tàn lửa bùng phát trở lại



Ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà cho hay, quá trình triển khai chữa cháy được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và đảm bảo an toàn về mọi mặt. Sau khi dập tắt được đám cháy, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng công an và dân quân xã tiếp tục trực, canh gác để đề phòng tránh nguy cơ tàn lửa bùng phát trở lại. Sáng nay (1.6), đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương và chủ rừng lên khám nghiệm, kiểm tra hiện trường, tính toán mức độ thiệt hại của vụ cháy.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: 1thegioi.vn