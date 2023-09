Hàng trăm người gia cố kè biển xung yếu do sóng đánh hư hỏng

Lực lượng chức năng và người dân tập trung gia cố tuyến kè Cẩm Nhượng vào sáng 28-9 - Ảnh: L.M.

Sáng 28-9, chính quyền xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã huy động 200 người gồm cán bộ xã, lực lượng quân sự, biên phòng và người dân đến khu vực kè biển bị sạt lở tại thôn Nam Hải để gia cố tuyến kè biển xung yếu này.

Địa phương đã sử dụng 50 khối đá, 50 rọ sắt thực hiện gia cố đoạn kè bị sạt lở. Việc gia cố kè biển diễn ra gấp rút, khẩn trương để sớm hoàn thành nhằm tránh các đợt triều cường lớn trong những ngày tới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hùng - chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng - cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, những ngày qua vùng biển địa phương có sóng lớn đã đánh sạt lở hơn 70m2 đoạn kè biển tại thôn Nam Hải.

"Đây là đoạn kè biển xung yếu bảo vệ hàng trăm hộ dân nên sau khi ghi nhận sạt lở, địa phương nhanh chóng huy động nhân lực để gia cố kè. Quá trình gia cố kè biển diễn ra gấp rút, sẽ hoàn thành ngay trong sáng nay" - ông Hùng nói thêm.

Tuyến kè biển ở xã Cẩm nhượng bị sóng đánh hư hỏng - Ảnh: L.M.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên tại địa phương có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h tối 24-9 đến 7h ngày 27-9 tại một số địa phương như xã Hương Trạch 572,7mm, huyện Kỳ Anh 386mm, xã Sơn Kim 345,5mm…

Sau 3 ngày mưa lũ khiến 287 vườn nhà dân ở huyện Hương Khê bị ngập, nhiều hội quán, tuyến đường ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn bị chia cắt.

Hai huyện Hương Khê và Hương Sơn có 4.919 học sinh từ mầm non đến THCS phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Trong đó huyện Hương Khê 4.317 học sinh, huyện Hương Sơn 1.602 học sinh.

Mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở mái taluy dương trên tuyến quốc lộ 8A, khoảng 1.500m3 đất đá đổ xuống đường khiến cho tuyến đường bị tê liệt nhiều giờ. Đến chiều 27-9, các đơn vị thi công đã khắc phục xong sạt lở, đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã thông tuyến trở lại.

Kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003 với tổng chiều dài hơn 1,2km. Tuyến kè có vai trò chắn sóng, bảo vệ khoảng 1.200 hộ các thôn: Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa của xã Cẩm Nhượng.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ