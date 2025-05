Hai học sinh "trêu nhau", phụ huynh đánh nam sinh lớp 7 nhập viện: Clip hé lộ tình huống trước đó

Hai đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được nhắc tới liên quan tới vụ nam sinh lớp 7 bị một phụ huynh đánh phải nhập viện. Cụ thể, một clip ghi lại cảnh nam sinh với khuôn mặt đầy máu kèm theo lời chia sẻ đầy bức xúc của một phụ nữ. Người này cho biết con của chị bị một phụ huynh đánh vì chuyện trêu đùa của những đứa trẻ.

Hình ảnh nam sinh lớp 7 bị đánh. (Ảnh cắt từ clip)



Đoạn clip thứ 2 cho thấy trước thời điểm xảy ra sự việc. Nam phụ huynh tìm tới tận nhà nam sinh lớp 7 để hỏi về chuyện "trêu con" ông. Trong khi đó, mẹ nam sinh này đã nhiều lần yêu cầu con xin lỗi người đàn ông và một học sinh khác đi cùng. Trước khi rời đi, nam phụ huynh còn buông lời đe dọa.

Sự việc được xác định là xảy ra tại xã Thịnh Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Theo đó vào trưa 27/5, em Nguyễn Văn T. (học sinh lớp 7C, Trường THCS Hưng Thịnh) đi tìm em ruột và thấy em Đinh Văn T. (lớp 5A, Trường Tiểu học Hưng Thịnh) đang rủ em mình đi chơi. Lúc này 2 em có xảy ra tranh cãi, em Nguyễn Văn T. đã đánh vào mặt học sinh Đinh Văn T. rồi chở em về nhà.

Ngay sau đó, ông Đinh Văn Danh - bố của Đinh Văn T., đã đến nhà em Nguyễn Văn T. để hỏi về sự việc con bị đánh. Lúc này, em Nguyễn Văn T. đã xin lỗi ông Danh và em Đinh Văn T.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h cùng ngày, khi em Nguyễn Văn T. chở em đi học, thì ông Danh chặn đường và dùng tay đánh vào mặt, khiến T. chảy máu mũi phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn