Hà Tĩnh: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh Trần Bình Nghĩa. Ảnh: CATXKA.



Chiều 3/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh, điều động giữ chức Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh.

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trần Bình Nghĩa. Ảnh: CATXKA.

...



Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã tặng hoa chúc mừng Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều đồng giữ chức Trưởng Công an huyện Hương Khê.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều đồng giữ chức Trưởng Công an huyện Hương Khê. Ảnh: CATXKA.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng và đánh giá cao những nổ lực, kết quả đạt được của Thượng tá Trần Bình Nghĩa trong suốt thời gian qua. Trên cương vị mới, yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết