Hà Tĩnh: Điều động, bổ nhiệm 3 Trưởng Công an cấp huyện

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ Trưởng Công an TP Hà Tĩnh, Trưởng Công an huyện Can Lộc, Vũ Quang.

Theo đó, đồng chí Trung tá Đặng Văn Đức – Trưởng Công an huyện Can Lộc được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Hà Tĩnh

Đồng chí Thượng tá Võ Châu Tuấn – Trưởng Công an huyện Vũ Quang được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Can Lộc

Đồng chí Trung tá Trần Quang Đạt – Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Vũ Quang.

... Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho Trung tá Đặng Văn Đức.



Tại buổi lễ, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả và sự nổ lực cố gắng của các đồng chí trong suốt quá trình công tác và mong muốn trên cương vị môi trường công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nhanh chống ổn định tổ chức, phân công tránh nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo, chỉ huy; sắp xếp tổ chức một cách khoa học nhằm phát huy được năng lực, sở trường của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình công tác các đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, gương mẫu đi đầu trong công tác và trong sinh hoạt, cùng với các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo và CBCS hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

