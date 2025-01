Hà Tĩnh: Hơn 900 doanh nghiệp, đơn vị tạm ngừng hoạt động, giải thể

Nhu cầu thị trường sụt giảm và chi phí sản xuất cao nên năm 2024, Hà Tĩnh có đến 661 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động. Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2024, tỉnh này có 661 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 14,36% so với cùng kỳ năm trước; 242 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc giải thể, giảm 1,63% so với cùng kỳ năm 2023.

“Năm nay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá có chuyển biến tích cực hơn trước. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi thì hiện nay nhiều doanh nghiệp đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Khó khăn nhất vẫn là nhu cầu thị trường sụt giảm và chi phí sản xuất cao”, Cục Thống kê Hà Tĩnh thông tin.

...

Đối với số doanh nghiệp thành lập mới, từ đầu năm đến ngày 25/12/2024, toàn tỉnh Hà Tĩnh thành lập 1.336 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2023. Nâng tổng số doanh nghiệp lên gần 12.500 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 7.000 tỷ đồng. Trong năm có 409 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại, tăng 7,35% so với năm 2023. Song bên cạnh các doanh nghiệp thành lập mới, trong năm qua, tỉ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh B., Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân khiến công ty anh đăng ký tạm ngừng hoạt động do chi phí sản xuất cao, lợi nhuận không đủ để chi trả lương cùng các chi phí hoạt động khác. Dù lãi suất ngân hàng đã giảm so với những năm trước đây, tuy nhiên, anh vẫn không thể “cầm cự” thêm.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp