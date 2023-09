Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư tại khu đô thị Đặng Xá

Tối ngày 16/9, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương đã có mặt để chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp chữa cháy và nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, điểm phát sinh cháy xảy ra tại một căn hộ chung cư ở tầng 3 khu đô thị Đặng Xá. Rất may, 5 người đang sinh sống trong căn hộ chung cư này đã thoát nạn an toàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Nguyễn Thị Nam – Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận: “Vụ cháy xảy ra tối ngày 16/9, tại một căn hộ chung cư tầng 3 và ít phút sau đã được dập tắt hoàn toàn. Gia đình 5 người đang sinh sống trong căn hộ đã thoát nạn an toàn”.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: congthuong.vn