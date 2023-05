Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 1 người tử vong

Nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, khoảng 19h45 phút ngày 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã tiếp nhận tin báo của Công an huyện Lục Nam về việc khoảng 17h00 phút cùng ngày, tại khu vực thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam xảy ra vụ án “Giết người”.

Đối tượng ​Phạm Văn Thức tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Giang).



Hậu quả, anh Phạm Văn Tr. (SN 2006, trú tại thôn Trại Quan, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an các huyện Lục Nam và Lục Ngạn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh.

Đến 21h00 phút ngày 1/5 đã điều tra làm rõ, vận động đầu thú đối với đối tượng Phạm Văn Thức (SN 2005, trú tại thôn Từ Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) về hành vi “Giết người”.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, anh Phạm Văn Tr có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Thanh Danh (là bạn của Thức, SN 2006, trú tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn).

Chiều ngày 1/5, anh Tr cùng hai người bạn đến gặp nhóm của Danh và Thức tại khu vực thôn Trường Khanh, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình nói chuyện đã xảy ra cãi cọ, xô xát đánh nhau giữa hai bên. Tại đây, Phạm Văn Thức đã lấy dao nhọn mà Danh mang theo rồi đâm anh Tr. nhiều nhát vào vùng bụng, ngực khiến anh bị thương nặng và tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

