Đức Thọ (Hà Tĩnh): Thực hiện 20 dự án với tổng kinh phí đầu tư đạt gần 468 tỷ đồng

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Trong hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội huyện 9 tháng năm 2023, ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong 9 tháng qua, huyện đã hoàn thành 19/24 chỉ tiêu đạt và vượt trên 50% kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp chiếm 19% (giảm 1,8%); công nghiệp - xây dựng chiếm 39% (giảm 0,2%); thương mại - dịch vụ 42% (tăng 2%) so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 926 tỷ đồng, đạt 56,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 119,298 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch huyện giao và 43,4% kế hoạch tỉnh giao.

Nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ. Huyện đã ban hành chính sách, kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”; toàn huyện có thêm 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

...

Xây dựng, trồng mới 29,226km bồn hoa, hàng rào xanh; 3.934 cây bóng mát; chỉnh trang, cải tạo 996 vườn hộ, 2.270 vườn tạp; 3.451 hộ sắp xếp chỉnh trang nhà cửa. Chỉnh trang, nâng cấp 227 công trình phụ trợ; phá bỏ 359 công trình vệ sinh không đảm bảo sang xây dựng tự hoại; chỉnh trang nâng cấp 192 công trình chăn nuôi, xây dựng mới 70 công trình chăn nuôi...

Lắp đặt 571 bể xử lý nước thải sinh hoạt, 64 mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ. Lắp đặt 1.052 pano, biển bảng tuyên truyền. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lựa chọn, đăng ký các thôn thực hiện xây dựng và hoàn thành khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu; thôn thông minh.

Huyện công nhận thêm 14 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có 24 sản phẩm được tỉnh, huyện chấp thuận đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP năm 2023; 13/13 tổ dân phố ở thị trấn Đức Thọ cơ bản đạt từ 12 - 14 tiêu chí (trên tổng số 16 tiêu chí) đô thị văn minh. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, huyện thực hiện 20 dự án với tổng kinh phí đầu tư đạt 467,505 tỷ đồng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

Trong những tháng cuối năm, huyện tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư mẫu, đô thị văn minh; tập trung cho công tác thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây dựng