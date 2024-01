Doanh nghiệp chiếm đất xây dựng khu dân cư đô thị ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 nằm trên địa bàn thị trấn Phố Châu và xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, với diện tích hơn 10 ha. Tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng được triển khai theo hình thức nhà nước thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID là chủ đầu tư Dự án. Do vướng mắc về tính giá đất nên UBND tỉnh chưa giao đất, thế nhưng chủ đầu tư vẫn san lấp mặt bằng và khởi công xây dựng. Xác định đây là hành vi chiếm đất; khởi công xây dựng khi chưa được bàn giao mặt bằng; không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định, UBND huyện Hương Sơn đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và yêu cầu dừng thi công.

Đất bị chiếm là toàn bộ diện tích hơn 10 ha, gồm: Đất chưa sử dụng; đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa; đất trồng lúa và đất phi nông nghiệp. Dù dự án đã bị đình chỉ thi công, nhưng chủ đầu tư vẫn phớt lờ, tiếp tục triển khai xây dựng. Hiện nay, hơn 130 căn hộ liền kề, mỗi căn có diện tích 140m2 cao 3 tầng và nhiều hạng mục hạ tầng đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện. Trước những vi phạm của chủ đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt đơn vị này gần 1,8 tỷ đồng về hành vi chiếm đất và hơn 2,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Sau khi chủ đầu tư khắc phục các hành vi vi phạm, ngày 29/12/2023 Sở tài nguyên và môi trường mới tổ chức bàn giao đất tại thực địa đối với phần diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư Dự án theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời tính giá đất thuộc dự án.

Việc chưa được giao đất, cho thuê đất mà chủ đầu tư đã tự ý tác động vào đất; tiếp tục xây dựng các dãy nhà ở liền kề dù bị đình chỉ thi công đã gây bức xúc dư luận và cho thấy sự coi thường pháp luật về sử dụng đất của Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID. Hành vi này cần xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật, tránh tình trạng cố tình vi phạm rồi nộp tiền khắc phục hậu quả là xong.

Tác giả: Quốc Hưng - Sỹ Cường

Nguồn tin: quochoitv.vn