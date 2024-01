Hà Tĩnh: Bãi tập kết vật liệu không phép nằm dưới đường điện cao thế

Một góc bãi tập kết vật liệu không phép. (Ảnh: Anh Hữu)

Bãi tập kết nói trên nằm ở thôn Liên Quý, xã Thạch Hội, trên trục đường ven biển qua địa phận huyện Thạch Hà, ngay dưới đường điện cao thế. Một người dân sống gần khu vực này cho biết, bãi tập kết cát, đá tồn tại nhiều năm nay, không chỉ làm môi trường bụi bặm mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông khi lưu lượng lớn xe ra vào bãi.

Qua tìm hiểu được biết, bãi tập kết vật liệu xây dựng này do một người đàn ông ngụ tại xã Thạch Hội làm chủ. Theo ghi nhận của PV, tại bãi tập kết vật liệu nói trên ước lượng có hàng trăm m3 cát, sỏi xây dựng được tập kết sát với chân cột đường dây điện cao thế. Mỗi lần xe ô tô đến chở vật liệu đi, cần cẩu máy xúc bốc lên cao ngay dưới hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp cấp điện áp 35kV, dây trần; tiềm ẩn bị phóng điện.

Liên quan vấn đề này, ngày 15/10/2021, Điện lực huyện đã có biên bản làm việc với chủ bãi tập kết vật liệu. Nội dung làm việc nêu rõ: Qua kiểm tra điện lực nhận thấy có hộ gia đình ở xã Thạch Hội sinh sống gần hành lang an toàn lưới điện tại khoảng cột 183-185 trục chính đường dây 471E18.9 có tập hợp bãi cát xây dựng bán cho người dân. Bãi vật liệu có một phần nằm trong hành lang an toàn lưới điện. Để bảo đảm thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn điện: Yêu cầu chủ đầu tư bãi cát không tập kết các vật liệu như đất, cát, sỏi, đá... trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; không cho xe nâng hạ ben, sử dụng các xe cơ giới như máy múc, máy đào trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thạch Hội cho biết: Bãi tập kết cát, đá trên không nằm trong quy hoạch và không có giấy phép. Chủ bãi tự ra mượn đất ở của hàng chục hộ dân làm bãi tập kết vật liệu xây dựng từ năm 2019 lại nay. “Xã và huyện đã nhiều lần làm việc và xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu tạm dừng rồi, nhưng đến nay bãi trên vẫn tồn tại. Trách nhiệm quản lý của chính quyền thật sự chưa quyết liệt”, ông Long xác nhận.

