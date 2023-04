Diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma tuý

Ngày 23-4, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Lệ Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội



Theo điều tra, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10-3-2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

...

Tang vật thu giữ 0,696 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, bị can Hằng đã khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, bị can Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, là diễn viên Lệ Hằng, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều bộ phim truyền hình "Xin hãy tin em", "Những ngọn nến trong đêm", "Cổ cồn trắng", "Chuyện phố phường"… Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động