Đi "ăn hàng" trong đêm, 2 tên trộm gặp phải Cảnh sát hình sự

Hồi 2h45 rạng sáng nay 23/5, tổ công tác thuộc Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) gồm Thiếu tá Ngô Mạnh Toàn, tổ trưởng Tổ Cảnh sát Hình sự; Đại uý Trần Văn Hùng và Thượng uý Hà Ngọc Phú, cán bộ Công an phường Dịch Vọng Hậu, tiến hành tuần tra phòng chống tội phạm theo sự phân công của Ban Chỉ huy Công an phường.

Đối tượng Hoàng Quốc Thưởng tại trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu sáng 23/5.



Khi đến ngõ 199, phố Trần Quốc Hoàn thì phát hiện 2 đối tượng nghi vấn. Giật mình khi thấy tổ công tác, 2 đối tượng điều khiển xe Honda Winner X, BKS: 29S2-05624 rồ ga phóng đi. Ngay lập tức, tổ công tác điều khiển xe máy chặn đầu để khống chế, khiến các xe máy đều bị đổ, 2 đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được 1 đối tượng.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai danh tính là Hoàng Quốc Thưởng (SN 1984, trú tại xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Thưởng khai nhận vừa cùng đồng bọn cắt khóa, trộm được 1 xe Honda Wave màu trắng mang BKS: 29P1-93485 đem cất giấu tại một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng.

Tang vật kìm thủy lực, khóa chữ U bị cắt và chiếc xe máy tang vật được dán 2 biển để tiện đi ăn trộm.

...



Sau đó, 2 đối tượng trở lại ngách 10, ngõ 199, phố Trần Quốc Hoàn để tiếp tục “ăn hàng”. Tại đây, chúng đã cắt được 2 khoá chữ U tại bánh trước, bánh sau chiếc xe máy Honda Wave màu xanh mang BKS: 29L5-59548 và chuẩn bị tẩu thoát thì bị tổ công tác truy đuổi, bắt giữ.

Tang vật thu giữ: 1 xe máy Honda Winner X BKS: 29S2-05624 và 1 xe Honda Wave màu xanh BKS: 29L5-59548, cùng 1 kìm cộng lực, 2 khoá chữ U đã bị cắt và một số tang vật khác như gậy ba khúc, vam phá hoá... Đáng chú ý, mỗi chiếc khóa chữ U, bị cắt chỉ trong khoảng 20 giây.

Quá trình truy bắt, các đối tượng đã quyết liệt chống đối tổ công tác, làm Thiếu tá Ngô Mạnh Toàn bị xây xát tại vùng cánh tay, chân; 2 đồng chí còn lại cũng bị nhiều vết xây xát trên người; có 1 xe máy của tổ công tác bị hư hỏng nặng. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Hoàng Quốc Thưởng từng có 3 tiền án tội trộm cắp tài sản. Đúng 10 năm trước, đối tượng tham gia vụ trộm 10 xe máy ở chung cư 184 Hoàng Quốc Việt và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Hiện Công an phường Dịch Vọng Hậu đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.



Tác giả: An Khang – Nguyễn Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn