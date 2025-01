Đại gia gỗ Đỗ Xuân Lập bị bắt vì đánh bạc: Cơ ngơi nghìn tỉ, liên quan một công ty lớn trên sàn

Ông Đỗ Xuân Lập - Ảnh: Website DN

Công ty cổ phần Phú Tài vừa lên tiếng trước sự việc ông Đỗ Xuân Lập - một thành viên trong hội đồng quản trị - vừa bị bắt vì tội đánh bạc.

Your browser does not support the video tag.

Công ty Phú Tài lên tiếng vụ đại gia gỗ Đỗ Xuân Lập bị công an bắt, khởi tố

Theo đó, đại diện Phú Tài khẳng định ông Đỗ Xuân Lập là thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý, điều hành tại công ty.

Đại gia Đỗ Xuân Lập là chủ một công ty doanh thu gần nghìn tỉ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa qua đã mở rộng điều tra sòng bạc đặt tại khách sạn Ramana ở quận 3 do câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt tổ chức.

Đánh chú ý, trong số những người bị khởi tố, bắt tạm giam, có ông Đỗ Xuân Lập (sinh năm 1958).

Trước khi bị bắt, ông Lập được nhiều người biết tới dưới vai trò là chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest).

Viforest được thành lập năm 2000, là tổ chức đại diện của các doanh nghiệp chế biến, trồng rừng, khai thác và xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Hiệp hội này có trên 1.000 thành viên là các doanh nghiệp gỗ trên cả nước.

Ngoài chức vụ nêu trên, ông Lập còn là chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt có địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt được thành lập từ năm 1999, chuyên về sản xuất sản phẩm nội thất, ngoại thất, các sản phẩm lâm sản, thủ công mỹ nghệ.

Trên website, công ty này giới thiệu có 4 nhà máy, hơn 215.000m2 cùng gần 600 người lao động. Đồng thời khẳng định chỉ cung cấp các sản phẩm gỗ có chất lượng cao.

...

Theo bảng xếp hạng của Vietnam Report, Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt là doanh nghiệp chưa niêm yết và nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, doanh thu năm 2022 của Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt đạt 940 tỉ đồng, còn lợi nhuận trước thuế 52 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của nhân viên tại công ty này khoảng 7,2 triệu đồng/tháng.

Đại gia ngành gỗ còn liên quan tới một công ty niêm yết trên sàn

Ngoài ra, ông Đỗ Xuân Lập cũng là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hội chợ ngành gỗ Việt Nam. Đồng thời là lãnh đạo của Công ty cổ phần Phú Tài (Phu Tai JSC) - một doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE với mã PTB.

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE ngày 22-1, Công ty cổ phần Phú Tài cho biết ông Đỗ Xuân Lập là thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý, điều hành tại công ty.

Do vậy, sự việc ông Lập bị khởi tố không ảnh hưởng đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, đại diện Phú Tài nhấn mạnh.

Về Phú Tài, doanh thu năm 2024 của công ty này đạt tới hơn 6.656 tỉ đồng, đạt 108% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận trước thuế của Phú Tài đạt hơn 471 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 46% so với cùng kỳ.

Trên website, Phú Tài giới thiệu có tiền thân là Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Phú Tài gọi tắt là Công ty Phú Tài. Công ty này ra đời trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Xí nghiệp 380; Xí nghiệp 224; Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng An Trường.

Đến năm 2004, bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chuyển đổi Công ty Phú Tài thuộc Quân khu 5 thành Công ty cổ phần Phú Tài.

Đầu tháng 1-2005, Công ty cổ phần Phú Tài chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tập trung đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ và sản xuất đá ốp lát.

Đến nay công ty đã sở hữu 11 chi nhánh bao gồm nhà máy chế biến đá, gỗ tại khắp các tỉnh thành và 10 công ty thành viên trực thuộc tổng công ty.

Tác giả: Bình Khánh



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ