Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có tân Cục trưởng

Theo đó, Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kể từ ngày 12/6/2025.

Đại tá Ngô Thanh Bình sinh năm 1978, quê Gia Viễn, Ninh Bình, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2001, sau đó về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đại tá Ngô Thanh Bình trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau từ Đội trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng.

Năm 2015, Đại tá Ngô Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tháng 11/2021, Đại tá Ngô Thanh Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình công tác, Đại tá Ngô Thanh Bình từng trực tiếp và chỉ đạo đấu tranh nhiều chuyên án lớn về ma túy, điển hình là chuyên án 218LP, thu giữ gần 1,2 tấn ma túy, chuyên án 719ĐL, thu giữ 500kg ketamin tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới.

