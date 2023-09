Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao, phi thường, thực tế đó đơn giản chính thái độ sống của mỗi chúng ta. Những ngày qua, đoạn clip ghi lại hành động đẹp của một nữ nhân viên cửa hàng gà rán nhận được đông đảo lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Được biết, câu chuyện diễn ra tại một cửa hàng gà rán ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Clip: Cụ bà bán vé số run rẩy vào quán gọi món, nhân viên phục vụ có hành động ấm lòng (Nguồn: @dithanhthoyy)

Theo đó trong video là hình ảnh một cụ bà đang ngồi dung bữa 1 mình tại cửa hàng. Cụ mặc trang phục giản dị, đi chân trần. Già yếu khiến đôi bàn tay cụ run run, không có chút sức lực nào để tự mình dùng bữa.

Thấy vậy một nhân viên trong quán đã lập tức chạy ra giúp đỡ vị khách hàng lớn tuổi. Cô gái trẻ giúp cụ bà cắt nhỏ phần mì và gà rán. Vừa làm, cô vừa chuyện trò với bà một cách ân cần, thân thiết. Hành động của nhân viên phục vụ này nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về "bão tim" trên mạng xã hội TikTok và thu về hơn 6 triệu views. Đa số mọi người đều dành lời khen dành cho tấm lòng của cô bạn nữ nhân viên quán gà rán.

Chủ nhân đoạn clip chia sẻ, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ngày ngày cụ bà vẫn ngồi bán vé số ở ngã tư thị xã Cai Lậy. Nhiều người nhận ra cụ từ đoạn video và rủ nhau tìm đến để mua ủng hộ bà.

"Hành động nhỏ bé nhưng rất xứng đáng được ngợi khen",

"Phong cách sống và thái độ sống rất quan trọng, nó thể hiện phẩm giá của mỗi người chứ không phải là bạn cần làm điều gì quá lớn lao",

"Bà thường bán vé số dạo ở ngã tư Cai Lậy, bạn nào đi ngang qua ủng hộ bà nhé",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn