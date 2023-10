Your browser does not support the video tag.

Ngày 8/10, do mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh đang bị ngập, phương tiện khó lưu thông. Nhằm đảm bảo ATGT, tính mạng của người dân tham gia giao thông và không để xảy ra ùn tắc, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã túc trực trên các đoạn đường này để hướng dẫn, giúp đỡ phương tiện và người dân tham gia giao thông.

Tác giả: Hồ Cường - Trần Minh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn