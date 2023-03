Công an truy nguồn gốc xe Jeep chở người đẹp diễu hành phố biển Cửa Lò

Sáng 14/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với đơn vị kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra, giám định số khung, số máy của những chiếc xe Jeep vi phạm giao thông ở Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan chức năng đã triệu tập thêm một số người điều khiển, chủ phương tiện vi phạm để điều tra. Ngoài ra, đối với các xe mô tô phân khối lớn tham gia diễu hành, Công an Tx. Cửa Lò cũng đã triệu tập, làm việc thêm 6 người điều khiển phương tiện.

Các xe Jeep hiện đã bị tạm giữ. Ảnh Công an Nghệ An.

Theo tìm hiểu, trong số 6 xe Jeep đang bị cơ quan công an tạm giữ có 2 xe mang BKS 37A. Trong đó, một chiếc do ông T.P.H. (SN 1964) điều khiển và một chiếc do chủ xe N.K.Đ. (SN 1972) điều khiển. Cả hai người đều trú ở Tp. Vinh.

4 xe còn lại: Một là xe BKS 60N do ông T.V.P. (SN 1963, trú Tp.Vinh) điều khiển, đăng ký tỉnh Đồng Nai; Hai là xe 52M-91.xx do ông T.V.Y. (SN 1962, trú Tp.Vinh) điều khiển, đăng ký Tp.HCM; Ba là xe 35A-308.xx do chị B. (SN 1979, trú Tx.Cửa Lò) điều khiển, nhưng chị này chưa xuất trình được giấy tờ xe;

Cuối cùng là xe 82K-13.xx do ông T.Đ.N. (SN 1981, trú phường Đông Vĩnh, Tp.Vinh) điều khiển vi phạm gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy đăng ký xe.

Cơ quan chức năng xác định các phương tiện đã vi phạm các lỗi: Chở quá số người quy định, xe hết kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan… Vì vậy, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển, chủ phương tiện vi phạm, đồng thời lập biên bản, ra quyết định tạm giữ 6 ô tô.

... Chủ phương tiện xe Jeep cũng được triệu tập để làm rõ hành vi vi phạm. Ảnh Công an Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND Tx.Cửa Lò, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, để xảy ra sự việc đáng tiếc này một phần do ban tổ chức, đơn vị sự kiện và các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ chưa bao quát hết phương tiện và trang phục của lái xe trước khi khởi hành. Ngay khi phát hiện sự việc, ban tổ chức đã ngay lập tức cho dừng hành trình di chuyển.

Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nghiêm túc và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, đồng thời báo cáo kịp thời đến Thường trực Thị ủy thị xã Cửa Lò để có ý kiến chỉ đạo và làm việc với các cơ quan liên quan.

Một số ô tô Jeep chở nhiều thí sinh vi phạm an toàn giao thông chiều 11/3

Trước đó, ngày 11 và 12/3, vòng thi bán kết Lễ hội “Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò” 2023 đã diễn ra với sự có mặt của 50 thí sinh xuất sắc nhất, được lựa chọn từ hơn 408 thí sinh đăng ký tham gia.

Tại vòng thi này, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ; tham quan các điểm di tích lịch sử nổi tiếng, các làng nghề trên địa bàn thị xã; tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường biển; tập và trình diễn catwalk, quay đoạn phim ngắn giới thiệu…

Chiều 11/3, ban tổ chức bố trí Câu lạc bộ mô tô thị xã Cửa Lò đưa các thí sinh đi tham quan, chụp ảnh một số địa điểm trên. Trong đoàn xe, có một số ô tô Jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định, vi phạm an toàn giao thông.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSGT thành lập 3 tổ công tác, phối hợp với Công an Tx.Cửa Lò chủ động làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan thu thập tài liệu, hình ảnh để làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm.

