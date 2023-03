Đoàn xe Jeep quá hạn đăng kiểm chở các người đẹp áo dài bị 'tuýt còi'

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các chủ xe Jeep chở các thiếu nữ thi người đẹp áo dài ở Cửa Lò - Ảnh: N.THẮNG

Chiều 12-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tập trung làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, xe hết hạn đăng kiểm tại lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò năm 2023.

Trước đó, chiều 11-3, tại thị xã Cửa Lò, ban tổ chức lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023 bố trí câu lạc bộ mô tô thị xã Cửa Lò đưa các thí sinh đi tham quan, chụp ảnh một số địa điểm trên địa bàn.

Trong đoàn xe, có một số ô tô Jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định, vi phạm an toàn giao thông.



Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông thành lập 3 tổ công tác, phối hợp Công an thị xã Cửa Lò chủ động làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan thu thập tài liệu, hình ảnh để làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác minh có năm xe vi phạm các lỗi: chở quá số người quy định, xe hết kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan.

Sáng 12-3, các chủ xe đã thừa nhận lỗi vi phạm của mình tại sự kiện nói trên và chấp nhận các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, các hình ảnh đoàn xe được cho "hộ tống" dàn thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp dạo phố được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng những hình ảnh này là kệch cỡm, phản cảm.

Ông Hoàng Thanh Sơn - trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã Cửa Lò - cho hay trong chiều 11-3, có 50 thí sinh lọt vào vòng bán kết lễ hội Áo dài Hoa cúc biển đã có một số hoạt động, trong đó có tham quan đảo Lan Châu và trải nghiệm mô tô, xe Jeep.

"Đội xe Jeep không thuộc địa phương và do đội mô tô, mô tô nước của thị xã Cửa Lò mời đến. Khi phát hiện, chúng tôi yêu cầu họ rời khỏi chương trình", ông Sơn nói.

Lễ hội "Áo dài Hoa cúc biển" do UBND thị xã Cửa Lò phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên và Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức. Lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến 19-3 với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài truyền thống, quảng bá hình ảnh hoa cúc biển - loài hoa biểu tượng của du lịch biển Cửa Lò. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hóa nhằm chào đón năm du lịch Cửa Lò năm 2023.

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ