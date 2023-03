Công an ập vào khách sạn lúc chập tối, phát hiện cảnh tượng kinh hoàng của các cặp 'trai xinh gái đẹp'

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" tại một khách sạn ở xã Nghĩa Phương.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn được cảnh sát phát hiện. (Ảnh" CABG).

...



Cụ thể, khoảng 19h50, ngày 22/3/2023, tại Khách sạn Suối Mỡ thuộc thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Lục Nam) phối hợp với Công an xã Nghĩa Phương kiểm tra phòng 508.



Lúc này, cảnh sát phát hiện 4 đối tượng: L.A.T (SN 1995), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng); T.T.A (SN 2008) ở thôn Đồng Cao, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), tạm trú tại tổ dân phố Phương Lạn 3, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam).



N.T.C (SN 1999), ở thôn Phượng Khê, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn), tạm trú tại tổ dân phố Sàn, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) và Tr.N.T (SN 1995), trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".



Tang vật thu giữ gồm: 1 đĩa tròn đựng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 1 thẻ ATM, 2 túi nilong bám dính tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý), 1 ống hút hình trụ cuộn bằng tờ tiền 10 nghìn, 1 mảnh viên nén mầu nâu, 1 túi nilong đựng tinh thể màu trắng (đều nghi là ma túy) và các đồ vật công cụ liên quan đến sử dụng trái phép chất ma tuý.



Mở rộng điều tra, tiến hành khám xét nơi ở của Đ.N.S (SN 2000), trú tổ dân phố Phương Lạn 3, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) đã thu giữ thêm 1 viên nén màu nâu, nghi là ma tuý; 12 túi nilong trong đựng tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý.



Cơ quan điều tra đã triệu tập và làm rõ thêm 2 đối tượng là S.T.Đ (SN 2005), trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La) và Tr.Tr.G (SN 2000), trú tại tổ dân phố Phương Lạn 5, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lục Nam tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ vai trò của các đối tượng.







Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn