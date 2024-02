Clip: Lái xe máy “drift” đập vỡ đầu ô tô, tài xế gặp nạn nằm quằn quại ở lề đường

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông mới đây cho thấy, sau khi bị xe máy đập vào, đầu ô tô bị vỡ một phần, trong khi tài xế xe máy văng vào lề đường. Tài xế xe máy nằm quằn quại ở lề đường với biểu hiện đau đớn. Người dân sinh sống gần hiện trường sau đó đã tới giúp đỡ người bị nạn.

Đoạn clip ghi hình ảnh vụ tai nạn thu hút hàng trăm bình luận. Trong đó, nhiều ý kiến đánh giá, cả tài xế ô tô và xe máy điều lưu thông không đảm bảo an toàn khi ô tô đã di chuyển lấn sang phần đường ngược chiều. Trong khi tài xế xe máy ôm cua không làm chủ tốc độ, xe trượt sang phần đường ngược chiều đập vào ô tô.

Liên quan tới vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy tắc lưu thông tại đoạn đường vòng cung và quy định xử lý hành vi không đi đúng làn đường, phần đường quy định, không đi bên phải theo chiều đi của mình, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Những đoạn đường vòng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao nếu tài xế không làm chủ được tốc độ.

“Luật Giao thông đường bộ quy định, tài xế không được vượt xe tại đoạn đường vòng, khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, khi không có ý định vượt thì tài xế cũng nên giảm tốc độ để làm chủ tay lái, chú ý quan sát, không nên cố vượt xe hoặc lấn sang làn ngược chiều vì rất có thể sẽ có xe chạy ngược chiều đang ôm cua mà tài xế không quan sát được.

...

Hình ảnh trong clip là một ví dụ, nếu tài xế xe máy ôm cua tốc độ thấp hơn, làm chủ được tay lái thì xe sẽ không trượt trên đường rồi đập vào ô tô chạy ngược chiều. Trong khi ô tô nếu vẫn giữ xe bám bên phải làn đường mình đang chạy thì nhiều khả năng sẽ tránh được va chạm với xe máy” – luật sư Tuấn Anh phân tích.

Về xử lý vi phạm, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết: Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, với hành vi “điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều)”, tài xế điều khiển xe máy, kể cả xe máy điện sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

“Trong trường hợp bị xác định có hành vi “không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông…” người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt từ 4-5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng."- luật sư Tuấn Anh nói.

Đối với ô tô, theo luật sư Tuấn Anh, với hành vi “không đi bên phải theo chiều đi của mình, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

“Tài xế điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 10-12 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng về hành vi không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh xe, không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông.” – Giám đốc Công ty luật Minh Bạch cho biết.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn