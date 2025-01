Chủ quán tạp hóa đâm chết người vì ghen tuông

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Bé (SN 1960, ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, ngày 1/1, ông M.T.S. (SN 1960) đến cửa hàng tạp hóa của Bé để mua đồ. Bà N.K.H. (vợ bị can Bé) hướng dẫn đi vào bên trong cửa hàng để lựa chọn.

Cán bộ điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Trần Văn Bé.

Bé nghi ngờ vợ có tình cảm với ông S. nên dùng kéo đâm vào bụng nạn nhân. Lúc này, bà H. can ngăn nhưng chồng vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát trúng vào người nạn nhân.

Ông S. cầm ghế chống trả đánh lại nên làm lưỡi kéo đổi hướng trúng vào bà H., gây thương tích. Sau sự việc, ông S. và bà H. được đi cấp cứu. Ông S. do vết thương nặng nên đã tử vong.

Tác giả: Phước Thanh

Nguồn tin: cand.com.vn