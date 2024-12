Tỉnh Hà Tĩnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất để sử dụng cho hoạt động khoáng sản tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được chuyển mục đích sử dụng đất đối với 31.552,8m2 đất từ đất rừng sản xuất sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam thuê 60.680,2m2 đất (có nguồn gốc gồm: 31.552,8m2 được chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên và 29.127,4m2 đất rừng sản xuất do UBND xã Thượng Lộc quản lý; đã được UBND huyện Can Lộc thu hồi tại Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 14/10/2024) để thực hiện dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Mục đích sử dụng đất là sử dụng cho hoạt động khoáng sản (phục vụ thi công dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 31/12/2024 (xác định theo quy định tại Bản xác nhận số 1778/XN-UBND ngày 02/4/2024).

Nhà nước cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp: 150.000 đồng/m2. Tiền thuê đất được tính từ ngày 05/4/2024 đến ngày 31/12/2024.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (đơn vị đề xuất), UBND huyện Can Lộc (đơn vị phối hợp, đề xuất), Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thẩm định, tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan về toàn bộ số liệu diện tích, vị trí, ranh giới khu đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giá tính tiền thuê đất phải nộp, thời gian tính tiền thuê đất, nội dung thẩm định, tham mưu, đề xuất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, khoảng sản, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư, xây dựng và các quy định có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, ký Hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, cá nhân có liên quan xác định cụ thể mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

UBND huyện Can Lộc và UBND xã Thượng Lộc: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam theo quy định pháp luật; trường hợp phát hiện có sai phạm, kịp thời xử lý, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật hiện hành; sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, ranh giới, mốc giới khu đất; nộp tiền thuê đất kể từ ngày 05/4/2024 (ngày UBND huyện Can Lộc, UBND xã Thượng Lộc bàn giao mặt bằng) đến ngày 31/12/2024.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: Báo Xây dựng