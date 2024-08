Chi tiết số cán bộ cấp cao bị kỷ luật, khởi tố liên quan các 'đại án'

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 14-8, Ban Nội chính Trung ương chủ trì thông báo kết quả phiên họp 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

2 phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng bị kỷ luật

Thông báo về kết quả phiên họp, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh các kết quả đạt được. Trong đó, đã chỉ đạo đẩy mạnh đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên sai phạm.

Theo ông, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 230 đảng viên do tham nhũng, 4.004 đảng viên do suy thoái, 13 đảng viên do vi phạm về kê khai tài sản.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 47 cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong đó có 14 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Gồm 2 phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng; 3 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng; 7 bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 11 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng và tương đương; 18 chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND tỉnh; 2 chủ tịch HĐND tỉnh; 4 phó bí thư, nguyên phó bí thư tỉnh ủy.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, các cấp đã thi hành kỷ luật 141 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 31 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 24 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, ông Đông cho biết từ đầu năm đến nay đã kỷ luật 44 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Riêng vụ án xảy ra tại Công ty AIC, đến nay Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị đã xử lý kỷ luật 80 tổ chức đảng, 190 đảng viên.

Với vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị Đại Ninh (Lâm Đồng), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 14 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Theo ông Đông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An.

Nhấn mạnh việc xử lý hình sự nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, ông Đông cho biết thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm đã khởi tố 16 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xử lý hình sự 55 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 16 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Lên quan đến vụ án Phúc Sơn, trong số 23 bị can bị khởi tố, có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 1 bí thư, 1 nguyên bí thư, 1 phó bí thư thường trực tỉnh ủy, 2 chủ tịch, 1 nguyên chủ tịch UBND tỉnh.

Với vụ Thuận An, trong số 8 bị can bị khởi tố, có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý, gồm 1 bí thư tỉnh ủy, 1 phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

...

Tiếp tục khuyến khích cán bộ tự nguyện từ chức

Ông Đông nhấn mạnh chủ trương tiếp tục khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nhận khuyết điểm khi có sai phạm.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay đã có 32 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác, trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên Ban Bí thư và 10 ủy viên Trung ương.

Việc này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, đưa việc "có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, tạo bước đột phá mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chi tiết số tiền thu giữ trong các vụ Phúc Sơn, Xuyên Việt Oil

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết thêm các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn.

Cụ thể, với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã tạm giữ tổng số tiền, tài sản hơn 315 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, 534 cây vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỉ đồng, 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thu hồi tiền được gần 7.750 tỉ đồng (tăng hơn 5.650 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là 85.520 tỉ đồng - đạt tỉ lệ 50,75%.

Trả lời tại buổi thông tin, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nêu rõ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần chỉ đạo, nhất là việc chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Tại phiên họp hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh việc chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội XIV. Ông thông tin thêm trong phiên họp, Ban Nội Chính Trung ương đã mạnh dạn đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo cố gắng sớm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 30 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Những kiến nghị này được Ban Chỉ đạo nhất trí. Ông nhấn mạnh từ các vụ việc này trực tiếp liên quan đến công tác cán bộ. Sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, thanh tra, kiểm toán với Ban Tổ chức Trung ương, các ban Đảng sẽ tốt hơn nữa trong thời gian tới để làm tốt công tác cán bộ, phục vụ cho đại hội Đảng các cấp…

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ