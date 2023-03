Chi 5.000 đồng mua bao đựng, người nghèo được xã phát 0,4 kg gạo trị giá 4.000 đồng

Có dấu hiệu bao che? Với những sai phạm trên, tháng 11-2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Sơn đã có quyết định kỷ luật bà Châu Thị Phương Trang với hình thức cảnh cáo do thiếu tinh thần trách nhiệm và ông Đặng Văn Hậu với hình thức khiển trách do "cân đong gạo hỗ trợ người dân thiếu chuẩn xác"… Trong khi đó, ông T.N.L (nguyên lãnh đạo xã Tây Giang) - người báo cáo, tố giác sự việc - cho biết sau khi gửi đơn tố giác, ông bị mời lên làm việc 3 lần, huyện Tây Sơn đòi kỷ luật ông do khiếu kiện vượt cấp. "Tuy nhiên, tôi thấy vụ việc đã rõ trắng đen nhưng cách làm việc của các ngành chức năng quá lâu, kéo dài 3 tháng, và chưa thấu đáo, có dấu hiệu bao che, sai bản chất nên tôi tiếp tục gửi đơn lên cấp cao hơn", ông L. nói.