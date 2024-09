Cha liều mạng đẩy con chui qua gầm container để sang đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 26/8, tại Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường thì bất ngờ phát hiện thấy một đứa trẻ ngồi trong xe đẩy chui ra khỏi xe container. Ngay lập tức, tài xế ô tô đã cho xe dừng lại.

... Người đàn ông đẩy con chui qua gầm container để sang đường.

Xuất hiện phía sau đứa trẻ là một người đàn ông đang khom người chui qua gầm chiếc xe đang dừng đỗ. Người cha sau đó thản nhiên đẩy con qua đường ngay trước đầu xe ô tô. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình ghi lại.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số cư dân mạng Trung Quốc đều lên án hành động nguy hiểm của người cha.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn