Cần Thơ: Công an đồng loạt kiểm tra 13 điểm kinh doanh Công ty F88

Đến trưa 18/3, các tổ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an Tp.Cần Thơ và công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty F88, (có trụ sở ở Cần Thơ, tại số 17B, Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy).



Trong số 13 điểm kinh doanh của Công ty F88, tại địa bàn quận Ninh Kiều, khu vực trung tâm Tp.Cần Thơ, công ty này có 4 địa điểm kinh doanh ở các địa chỉ, gồm: số 118/4, đường 30/4 (phường Hưng Lợi), số 331A đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh), số 111 đường Võ Văn Kiệt (phường An Hoà), số 136, đường Nguyễn Trãi (phường Cái Khế).

Đến hơn 13h30 ngày 18/3, lực lượng chắc vẫn thực hiện kiểm tra hành chính điểm kinh doanh của F88 tại số 331A đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.





Các tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…



Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, cơ quan công an tại nhiều tỉnh, thành cũng đã đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh khác của doanh nghiệp này.

Bên trong một điểm kinh doanh của Công ty F88 ở số 111 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ.





Được biết, Công ty F88 có trụ sở chính tại Hà Nội, được thành lập cách đây 10 năm, tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, cầm đồ... có quy mô và tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam với hàng trăm chi nhánh trên toàn quốc. F88 chuyên cho vay tiền, có hàng trăm nhân viên tham gia thu hồi nợ.



Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn