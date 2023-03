Biệt thự sang trọng như khách sạn 6 sao của ông chủ F88

Sáng 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Công an quận Gò Vấp, khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Lao động