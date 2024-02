Can ngăn cự cãi giao thông, Phó Giám đốc công ty vệ sĩ nổ súng bắn chỉ thiên

Chiều 5/2, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã báo cáo diễn biến vụ việc một người đàn ông cầm súng bắn chỉ thiên tại nơi công cộng có nhiều người qua lại về Công an tỉnh Long An.

Người này tên Võ Chí Thành (48 tuổi), ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, hiện đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH DV-BV vệ sĩ Bình Dương Hoàng Gia.

Theo cơ quan chức năng, khẩu súng mà ông Thành đã sử dụng bắn chỉ thiên là súng bắn đạn cao su RG88, số súng RCG20401632. Súng này là công cụ hỗ trợ mà công ty cấp cho ông Thành và được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng.

Ông Thành (áo trắng) bắn chỉ thiên để ngăn cản vụ cự cãi vì va chạm giao thông.

Hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hành vi này vi phạm điểm e khoản 211 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021; mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

...

Công an xã Hựu Thạnh đang củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/2, tại đường lộ liên ấp thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh xảy ra va chạm giao thông. Ô tô du lịch mang biển số 51K-879.95 do anh Hồng Đức Thịnh (ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) cầm lái với xe máy mang biển số 54P6-0465 do ông Huỳnh Văn Út (ngụ ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa) cầm lái.

Dù va chạm nhẹ hai bên không thỏa thuận mà lớn tiếng cự cãi khu vực đoạn đường có bề ngang khoảng 3m nên gây cản trở giao thông.

Lúc này, ông Võ Chí Thành đi ngang qua khu vực này cũng bị kẹt xe do vụ việc tranh cãi. Ông Thành cùng người dân xung quanh can ngăn nhưng không được. Nhận thấy tình huống cấp thiết cần ngăn chặn hành vi đánh nhau nên ông Thành đi đến lấy trong xe mô tô ra 1 cây súng công cụ hỗ trợ loại RG88 bắn đạn cao su, rồi nổ súng bắn chỉ thiên 1 phát yêu cầu hai bên không đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Tác giả: LƯƠNG Ý

Nguồn tin: vtc.vn