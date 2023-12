Biết gì về nơi ở của Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân khi đến Việt Nam

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày (12-13/12).

Khoảng 12h ngày 12/12, chuyên cơ chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bộ vest xanh tím than lịch lãm cùng phu nhân Bành Lệ Viên với bộ sườn xám màu đỏ đô bước ra trước cửa chuyên cơ, tươi cười vẫy tay chào.

Ông Tập Cận Bình cùng phu nhân đáp chuyến bay xuống Nội Bài.

Đón đoàn tại sân bay Nội Bài có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và nhiều quan chức khác.

Sau nghi thức đón tại sân bay Nội Bài, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên xe Hồng Kỳ về khách sạn JW Marriott (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

JW Marriott tọa lạc ở vị trí đắc địa (phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), rất thuận tiện tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài, gần kề Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thuận tiện di chuyển tới Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chính phủ…

Khách sạn 5 sao có tên đầy đủ là JW Marriott Hanoi với thiết kế lấy cảm hứng từ “con rồng huyền thoại”, một biểu tượng rất có ý nghĩa trong di sản văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Khuôn viên xung quanh khu vực khách sạn này tọa lạc khá thoáng đãng, ít nhà cao tầng, giao thông nhiều hướng tương đối thuận tiện...

Tuyến đường Đỗ Đức Dục được kiểm soát an ninh chờ đón lãnh đạo Trung Quốc.

Khách sạn kết cấu theo kiểu đường xoắn ốc, nằm trên diện tích đất 6,3 ha, với 9 tầng, có 450 phòng, hướng về phía mặt hồ nước, biểu hiện cho sự hưng thịnh trước đất trời rộng mở.

Khách sạn 5 sao JW Marriott Hanoi do kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ Carlos Zapata thiết kế và từng nhận giải “Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất” khu vực châu Á - Thái Bình Dương (The Best New Hotel Construction and Design).

JW Marriott có vẻ đẹp hiện đại, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2013.

