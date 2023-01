Bi kịch trong cơn say và cái chết oan của người hàng xóm

Hồ sơ vụ án thể hiện, Phùng Văn Z. (SN 1980) ở một xã miền núi của tỉnh Phú Thọ. Gia cảnh khó khăn nên Z. không được học hành đến nơi đến chốn, không có công ăn việc làm ổn định mà thường xuyên chơi bời, lêu lổng.

Do có hành vi vi phạm pháp luật, ngày 26/9/2013, Z. bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Lúc này Z. bước sang tuổi 33.

Sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương sống cùng bố mẹ đẻ, những tưởng Z. sẽ chí thú làm ăn nhưng do bản tính ham chơi, lười lao động nên có lẽ vì thế mà gần 40 tuổi, Z. vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai mà sống phụ thuộc chủ yếu vào gia đình.

Nhàn cư vi bất thiện, Z. vui thú vào những cuộc rượu và thường xuyên say xỉn, mỗi lần say anh ta lại đập phá tài sản của gia đình, chửi bố mẹ.

Ảnh minh họa

Buổi sáng một ngày tháng 5 năm 2019, trong khi bố mẹ đi làm thì Z. vẫn ngồi uống rượu một mình tại nhà. Do say rượu, Z. lấy một chiếc cuốc để ở trong bếp cạy phá cửa buồng ngủ của bố mẹ vì nghĩ bố mẹ cất rượu trong đó. Lúc này, ông Phùng Văn K. (SN 1952, là hàng xóm của gia đình Z) nghe thấy tiếng đập phá ở nhà Z. nên đi sang để can ngăn.

Khi ông K. đi lên đến sân nhà Z., thấy ông K. không nói gì, Z. cảm thấy bực tức nên cầm chiếc cuốc bổ vào đỉnh đầu khiến ông K. loạng choạng ngã. Chưa dừng lại, Z. tiếp tục dùng quốc bổ nhiều nhát vào người ông K. cho đến khi thấy nạn nhân nằm bất động Z. mới đi vào nhà tiếp tục uống rượu.

Ngay trong ngày hôm đó, Z. bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ khẩn cấp. Bản kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: nguyên nhân tử vong của ông Phùng Văn K. là đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, đứt hoàn toàn da cơ vùng cổ phải.

...

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố Phùng Văn Z. về tội Giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngày 8/10/2019, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Dựa trên tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Phùng Văn Z. đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của ông Phùng Văn K. là hàng xóm của bị cáo, mặc dù giữa hai người không hề có mâu thuẫn.

Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, gây mất trật tự an ninh xã hội. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có một mức án tương xứng với hành vi mà bị cáo đã gây ra.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo đã tác động về gia đình để bồi thường, khắc phục một phần hậu quả là số tiền 10.000.000đ tiền mai táng phí. Bố mẹ của bị cáo đều là người có công với cách mạng.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của người bị hại cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, với tính chất, mức độ và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên HĐXX xét thấy phải có hình phạt tù nghiêm khắc mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Phùng Văn Z. 20 năm tù về tội giết người. Ngoài phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Z. phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại các khoản tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần tổng cộng là 70 triệu đồng. Số tiền này do bố bị cáo là người đại diện hợp pháp của người bị hại nhận trong quá trình thi hành án.

Từ cơn say dẫn đến bi kịch là cái chết oan uống của người hàng xóm, còn Z. phải trả giá cho những hành vi, lỗi lầm mà mình gây ra bằng một bản án nghiêm khắc.



Tác giả: Việt An

Nguồn tin: Báo Công Lý