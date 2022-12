Cái chết oan ức của vợ một chủ thầu xây dựng

Ngày 17-12, Công an TP Thuận An đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nhóm thanh niên đâm chết một phụ nữ.

Theo đó, tối 16-12, nhóm thanh niên tới căn nhà trong hẻm trên đường Cây Me, Phường Bình Nhâm, TP Thuận An để tìm anh Thọ (là chủ thầu xây dựng) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này chị Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi, quê Sóc Trăng, là vợ anh Thọ) đi ra nói chuyện thì xảy ra xô xát.

...

Chị Hiền không may bị nhóm thanh niên đâm trúng người, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn anh Thọ bị thương nhẹ ở đầu.

Nhận tin báo, công an TP Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Theo xác minh ban đầu, nhóm thanh niên gây án là người làm công trình cho anh Thọ. Nhóm này tới gặp để hỏi chuyện tiền công thì xảy ra mâu thuẫn.

