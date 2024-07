Bị can được tại ngoại trong vụ 'tịnh thất Bồng Lai' đã chết

Căn hộ được tự xưng "tịnh thất Bồng Lai" - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 28-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân (67 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) được xác minh đã chết khi đang được tại ngoại.

Bà Vân là một trong bảy bị can đã bị khởi tố về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Đây là nơi các bị can từng tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Liên quan vụ án, bà Vân được xác định đã đảm nhận phần trách nhiệm cùng các thành viên khác chăm sóc, dạy học cho những trẻ em, nấu ăn… và có tham gia lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội xúc phạm đến uy tín Công an huyện Đức Hòa, danh dự và nhân phẩm của người khác...

Bà Vân bị khởi tố từ tháng 5-2022, sau đó do chưa tìm được bà nên cơ quan điều tra đã tách riêng vụ án đối với bị can này.

Sau khi sáu bị can khác đã bị tuyên án, tháng 7-2022, bà Vân đã ra trình diện cơ quan điều tra. Tuy nhiên do bị mắc bệnh hiểm nghèo, tình trạng sức khỏe yếu, bị can có đơn xin được cho tại ngoại để điều trị và được chấp thuận tại ngoại cho đến nay.

... Cùng tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", vào năm 2022, bị cáo Lê Tùng Vân (92 tuổi) đã bị tuyên án 5 năm tù. Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (34 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (33 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (29 tuổi) cùng chịu 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (26 tuổi) chịu 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc (64 tuổi) 3 năm tù. Trong đó chỉ có bị cáo Lê Tùng Vân do tuổi cao, không đủ sức khỏe nên đang được tạm hoãn thi hành án cho đến nay. Tháng 4 vừa qua, bị cáo Lê Tùng Vân còn bị khởi tố thêm tội loạn luân. Mới đây, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên bị khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ