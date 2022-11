Bắt giam cựu Trung úy công an phường

Pháp luật

Ngày 19-11, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Trung úy C.T.Đ. (từng công tác tại Công an phường Tân An, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.