Bắt 5 thanh niên hiếp dâm bạn nhậu rồi quay video clip

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Thuận, ngày 17-9, Công an huyện Thuận Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 thanh niên để điều tra về tội "hiếp dâm".

5 bị can bị khởi tố gồm: T.C. (17 tuổi), Huỳnh Văn Lâm (21 tuổi, cùng ở xã Phước Minh); Hồ Văn Thắng (23 tuổi), Đặng Thành Trung (18 tuổi, cùng ở xã Phước Diêm) và Phan Ngọc Hiếu (23 tuổi, ở xã An Hải, huyện Ninh Phước).

Theo Công an huyện Thuận Nam, vào đầu tháng 1-2023, 5 thanh niên này tổ chức nhậu tại rẫy của C. ở thôn Lạc Tiến (xã Phước Minh). Cùng nhậu với cả nhóm có chị Đ. (18 tuổi).

Sau khi nhậu xong, 5 thanh niên này bàn bạc rồi khống chế, hiếp dâm chị Đ..

Phan Ngọc Hiếu đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ hành vi hiếp dâm chị Đ. của nhóm thanh niên.

Đến tháng 5-2024, Công an huyện Thuận Nam phát hiện đoạn video vụ hiếp dâm này phát tán trên mạng xã hội nên tiến hành điều tra.

Ngày 17-9, Công an huyện Thuận Nam đã bắt tạm giam C. và Lâm. Còn Thắng, Trung và Hiếu đã bị bắt tạm giam trong một vụ án khác.

