Bảo tàng Nghệ An bỗng trở thành "hot trend" với giới trẻ

... Tại Bảo tàng Nghệ An các hiện vật được trưng bày theo 5 chủ đề gồm: Nghệ An thiên nhiên và con người; Nghệ An từ thời tiền sử đến buổi đầu dựng nước; Nghệ An trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc (từ thế kỷ 1-1945); Nghệ An trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước; Nghệ An trên bước đường đổi mới.