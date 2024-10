Bão số 6 di chuyển nhanh, khả năng tiến sát bờ biển miền trung

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6. (Nguồn: nchmf.gov.vn)



Dự báo, đến 16 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 108,6 độ kinh đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, sau đó là Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 5-10km/giờ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông mỗi giờ đi được 5-10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (89-133km/h), giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 27/10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động dữ dội.

Cảnh báo, từ sáng 27/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa), khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Trên đất liền, từ sáng 27/10, khu vực từ ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ chiều tối và đêm 26/10 đến ngày 28/10, ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3 giờ). Khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình, Bình Định và bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Người dân cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.

