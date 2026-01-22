Bánh rán hành chợ Quang Trung – hương vị dân dã níu chân người Vinh

Bánh rán hành không cầu kỳ trong nguyên liệu. Chỉ là bột mì, hoặc bột gạo pha, hành lá thái nhỏ, thêm chút muối, tiêu, đôi khi có ít mỡ nước hoặc trứng để bánh thêm béo ngậy. Thế nhưng, qua bàn tay khéo léo của những người bán hàng lâu năm, hỗn hợp ấy trở thành những chiếc bánh vàng ruộm, thơm lừng khi thả vào chảo dầu nóng.

Điều làm nên sức hút của bánh rán hành chợ Quang Trung chính là mùi thơm của hành quyện cùng lớp vỏ giòn rụm. Cắn một miếng, lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm, dẻo vừa phải, vị mặn nhẹ, béo ngậy nhưng không hề ngán. Bánh ngon nhất khi ăn nóng, vừa vớt ra khỏi chảo, còn xèo xèo dầu và thơm nức mùi hành lá.

Những miếng bánh rán mỏng giòn rụm, thơm ngon

Không chỉ là món ăn, bánh rán hành còn gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Vinh. Đó là buổi tan học chiều, vài nghìn đồng mua mấy chiếc bánh nóng hổi; là những sáng sớm chợ còn mờ sương, người bán đã nhóm bếp, chảo dầu sôi lăn tăn; là câu chuyện rôm rả giữa người mua – kẻ bán, giản dị mà ấm áp.

Giữa thời đại của những món ăn nhanh và ẩm thực hiện đại, bánh rán hành chợ Quang Trung vẫn tồn tại bền bỉ như một minh chứng cho vẻ đẹp của ẩm thực dân gian. Mộc mạc nhưng đậm đà tình người, món bánh nhỏ bé ấy đã trở thành một phần hồn cốt của chợ, của thành phố Vinh và của cả xứ Nghệ thân thương.

Nếu có dịp ghé qua chợ Quang Trung, hãy dừng chân bên một gánh bánh rán hành, thưởng thức vị giòn thơm giản dị ấy để cảm nhận trọn vẹn hơn nhịp sống và tình người nơi đây.

Đối với thực khách, thưởng thức bánh rán hành chợ Quang Trung không đơn thuần là ăn một món quà vặt, mà là trải nghiệm của cả vị giác lẫn cảm xúc. Khi chiếc bánh vừa được vớt ra khỏi chảo dầu sôi, lớp vỏ vàng óng ánh, tỏa mùi thơm nồng của hành lá và bột mới chiên, người ăn đã cảm nhận được sự hấp dẫn ngay từ ánh nhìn và khứu giác. Cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, hơi ấm lan tỏa, khiến ai cũng có cảm giác thân quen, gần gũi như đang cầm một phần ký ức xưa cũ.

... Là món bánh được lưu truyền nhiều năm dần trở thành đặc sản của chợ Quang Trung mà mọi người truyền tai nhau thử

Cắn miếng đầu tiên, tiếng “rộp” giòn tan của lớp vỏ ngoài vang nhẹ nơi đầu lưỡi, mở ra phần ruột bánh mềm dẻo, béo vừa, mằn mặn dễ chịu. Vị hành thơm bùi lan tỏa, không hăng mà dịu, hòa quyện cùng vị bột và chút dầu chiên tạo nên cảm giác tròn vị. Bánh không quá nhiều gia vị, nhưng chính sự giản đơn ấy lại khiến thực khách ăn mãi không chán, chiếc này nối tiếp chiếc kia lúc nào không hay.

Bánh rán hành chợ Quang Trung đã trở thành món ăn vặt thu hút thực khác. Tầm chiều hàng ngày, quán bánh thường trong tình trạng cháy hàng, muốn ăn khách phải gọi điện đặt trước.

Là món ăn dân dã, rẻ đậm vị quê hương nên bánh rán hành chợ Quang Trung ngày càng được nhiều người biết đến

Với nhiều người Vinh, ăn bánh rán hành còn là một khoảnh khắc chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Ngồi bên góc chợ, nghe tiếng rao, tiếng trò chuyện rôm rả, vừa thổi vừa ăn chiếc bánh nóng, thực khách cảm nhận rõ cái hồn của chợ quê giữa lòng phố thị. Với những người con xa xứ trở về, hương vị ấy như đánh thức ký ức tuổi thơ – những buổi chiều tan học, những lần theo mẹ ra chợ, hay những ngày mưa rét chỉ cần một chiếc bánh rán hành cũng đủ thấy ấm lòng.

Có lẽ vì thế, dù chỉ là món ăn bình dân, bánh rán hành chợ Quang Trung vẫn để lại trong lòng thực khách một dư vị rất lâu – không chỉ là vị giòn thơm nơi đầu lưỡi, mà còn là cảm giác thân thương, bình yên, đậm đà hương vị quê hương.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn