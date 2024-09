Ba anh em ruột mất tích tìm thấy ở nơi không ngờ

Sáng 25-9, một lãnh đạo UBND xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng chức năng của tỉnh, huyện và xã Kim Tân vừa tìm thấy 3 cháu bé mất tích từ hôm 22-9.

Ba cháu nhỏ mất tích được lực lượng chức năng tìm thấy đưa về nhà an toàn



Theo đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày 25-9, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy 3 cháu bé (là 3 anh em ruột ở xóm 12, xã Kim Tân mất tích từ 22-9) tại ngôi nhà của hàng xóm cùng ngõ.

Đây là ngôi nhà 2 tầng, nhưng chủ nhà đi làm ăn xa lâu ngày, thỉnh thoảng mới có người đến trông coi, dọn dẹp nhà cửa.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm đó, người ông nội cùng Trưởng Công an huyện Kim Sơn đi qua ngôi nhà này nghe thấy tiếng động nên đã gõ cửa thì phát hiện ra các cháu đang ở bên trong.

Ngôi nhà nơi phát hiện 3 cháu nhỏ

...



Ngay sau khi tìm thấy 3 cháu, lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe, vệ sinh thân thể và cho các cháu ăn uống. Hiện tại tình hình sức khỏe của các cháu ổn định.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22-9, Công an xã Kim Tân nhận được tin báo của anh Trần Anh T. (SN 1985, ngụ xóm 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn) về việc 3 người con của anh T. đi khỏi nhà từ lúc 9 giờ sáng cùng ngày đến tối vẫn chưa về nhà.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các cháu trong sáng 25-9

Ba cháu mất tích gồm: Trần Anh T. (SN 2012); Trần Thủy T. (SN 2017) và cháu Trần Anh T. (SN 2019). Trước thời điểm mất tích, 3 cháu nhỏ ở với bố và ông bà nội.

Ngay khi nhận được tin báo, từ ngày 22-9 đến sáng 25-9, lực lượng chức năng đã huy động gần 200 người gồm: Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình; cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kim Sơn; Công an các xã, thị trấn tiểu khu III, IV, V; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Tân... tập trung tìm kiếm tại các trục đường, khu vực ao, hồ, mương, sông ngòi gần gia đình.

Tuy nhiên, lại không vào căn nhà vắng chủ ngay đầu ngõ gần nhà để tìm kiếm.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động