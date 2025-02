Không khí lạnh ào ào tràn về, Bắc bộ rét đậm cả tuần

Trong ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực từ Quảng Bình đến Huế từ đêm 3/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế phổ biến 15-18 độ C.

Sáng nay 3/2, không khí lạnh đã tràn về khắp các tỉnh Bắc bộ

...



Khu vực Hà Nội hôm nay trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.

Dự báo, không khí lạnh còn duy trì kéo dài ở Bắc bộ trong suốt tuần này, đến cuối tuần sẽ có thêm đợt không khí lạnh bổ sung tràn xuống khiến thời tiết Bắc bộ rét đậm, rét hại kéo dài.

Trong ngày và đêm 3/2, ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,0m; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ đêm 3/2 vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Tác giả: Hạ Quỳnh



Nguồn tin: anninhthudo.vn