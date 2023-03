Ập vào khách sạn, chồng bắt quả tang vợ đang 'vui vẻ' với không chỉ 1 mà những 2 gã nhân tình cùng lúc

Được biết, vụ bắt quả tang xảy ra tại thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo đó, người chồng đã nghi ngờ từ lâu việc vợ mình "mèo mả gà đồng" ở bên ngoài nên đã cố tình theo dõi để bắt tận tay.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại hôm sự việc diễn ra, người đàn ông cùng với một số người anh em của mình đã xông đến phòng khách sạn, nơi có vợ anh ở bên trong. Sau đạp cửa, nhóm người đã vào được bên trong rồi bao vây những người ở trong phòng.

Đoạn clip quay lại hình ảnh người phụ nữ lúc này trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Trong phòng còn một gã đàn ông khỏa thân. Tức giận, người chồng lao vào gã này đánh tới tấp.

Nhưng điều một sự "hiện diện" khác trong phòng còn khiến người chồng và hội đi đánh ghen sốc hơn. Đó chính là việc anh chồng phát hiện thêm một gã nhân tình nữa của vợ cũng đang ở trong phòng. Hóa ra cô vợ "ham của lạ" của anh có sở thích "đặc biệt" đến vậy.

Bất ngờ bao nhiêu, cơn giận càng chạm đến giới hạn bấy nhiêu. Và có lẽ cũng chẳng còn lời nào để tả hết sự tức tối, người đàn ông lập tức lao vào 2 gã tình nhân đánh đập dữ dội. Sợ xảy ra án mạng, cô vợ cùng một số người chạy đến can ngăn. Sẵn đang bừng bừng lửa giận, người đàn ông liền thẳng tay tát vào mặt cô vợ lăng loàn một cái trời giáng.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Một số người đồng cảm với anh chồng bị cắm sừng. Song, có người lại cho rằng người đàn ông nên tiết chế cơn nóng giận, giải quyết vụ việc một cách văn minh thay vì dùng bạo lực thế này.

Theo thông tin lan truyền, cặp vợ chồng này đã sống với nhau được 7 năm và có 2 con nhỏ.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn