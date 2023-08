4 Phó Giám đốc Công an vừa được điều động, bổ nhiệm là ai?

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Công an tỉnh Hà Nam công bố và trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Hùng Dương - Trưởng phòng Tham mưu, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Công an đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.