3 đối tượng mở tiệc “m.a t.ú.y” trong phòng hát

Ngày 13/10, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1987), Hoàng Tuấn Nghĩa (SN 1984) , Đặng Hữu Khánh (SN 1988), cùng trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại phòng hát.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tối ngày 6/10, nhóm 3 người trên rủ nhau đến quán karaoke trên địa bàn xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Tại đây, cả 3 người cùng sử dụng ma túy.

Thời điểm kiểm tra phòng hát, công an phát hiện và thu giữ một tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng bên trong có chứa Ketamine trọng lượng 0,0990 gam; một viên ma túy tổng hợp cùng các mảnh vỡ kèm theo là ma túy dạng MDMA có trọng lượng 0,6292 gam.

...

Nhóm đối tượng khai nhận, sau bữa tiệc liên hoan tiễn bạn đi nước ngoài, cả 3 bàn nhau góp tiền mua ma túy về tổ chức “bay lắc” khi đi hát.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý