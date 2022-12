2 cô gái xảy ra mâu thuẫn, hàng chục thanh niên 'nổi hứng' anh hùng đi quyết chiến

Thông tin ban đầu, tối 12/12 Công an P.Dĩ An nhận được tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh chém nhau gây mất trật tự tại khu vực TTTM VinCom thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Hiện trường vụ hỗn chiến



Ngay trong đêm, tổ công tác đã đưa 8 đối tượng liên quan đến vụ việc về làm việc, gồm: Phan Gia Bảo (SN: 2006), Đỗ Hoàng Anh Nhật (SN: 2006), Trương Anh Dũng (SN: 2005), Hồ Quang Vinh (SN: 2006), Lê Phạm Như Ý (SN: 2006), Trương Giai Nhi (SN: 2008), Nguyễn Hoàng Lâm (SN: 2006), Cao Hoàng Huy (SN: 2005).

Làm việc với Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn giữa Gia Bảo, Như Ý và L.T.N.Q (SN: 2004) nên hai bên rủ thêm người hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

...

Nhóm của Gia Bảo đã bàn bạc, chuẩn bị dao tự chế, ống tuýp sắt… đến điểm hẹn để rượt đuổi, đánh chém nhóm của Q.

Nhóm thanh niên được đưa về trụ sở Công an làm việc



Hậu quả đã làm 1 thanh niên trong nhóm của Q. bị thương nặng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn