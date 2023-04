1 người tử vong do xô xát sau khi chơi bi da cùng bạn

Cụ thể, lúc 23h45 ngày 1/4, Công an phường Hoà An nhận tin báo tại địa chỉ số 87 đường Bắc Sơn, phường Hoà An, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ xô xát đánh nhau.

(Ảnh minh họa)

Triển khai lực lượng đến hiện trường, Công an phường Hòa An nắm tình hình và xác định, khoảng 23h30 đêm qua, anh Nguyễn Hữu Tr. (43 tuổi) trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ cùng chơi bi da với anh Nguyễn Đức Th. (51 tuổi), trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

...

2 người này là bạn bè, sau khi chơi bi da xong thì anh Thanh và Trung đi về. Khi đi đến trước số nhà 87 đường Bắc Sơn 2, phường Hòa An thì 2 bên có lời qua tiếng lại và dùng tay xô đẩy nhau, sau đó xô xát, đánh nhau qua lại. Trong lúc xô xát anh Trung ngã xuống đường và tử vong.

Hiện vụ việc được giao cho Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV