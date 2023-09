Xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn livestream thách thức CSGT

Theo đó, Tổ công tác của Bộ Công an do Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Công an TP Hải Phòng tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Trong ca công tác đã kiểm tra, xử lý 15 trường hợp ô tô vi phạm về nồng độ cồn. Các phương tiện vi phạm được kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật, hầu hết các lái xe đều chấp hành yêu cầu kiểm tra của Tổ công tác.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng đọ cồn đối với lái xe tham gia giao thông trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

...



Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra có trường hợp lái xe Phạm Trung Dũng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30A – 872.99 đã có hành vi: không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng bằng việc dùng điện thoại quay trực tiếp đưa lên mạng xã hội, đồng thời có lời nói không chuẩn mực, to tiếng đưa ra "yêu sách" gây áp lực với lực lượng chức năng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết thực thi nhiệm vụ, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ và niêm phong phương tiện của lái xe Phạm Trung Dũng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát đường bộ, đường sắt – Công an TP Hải Phòng tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.



Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.com.vn