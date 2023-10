Xôn xao nữ ca sĩ đi hát đám tiệc nhưng khách khứa không thèm nhìn: Danh tính chẳng xa lạ!

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nữ ca sĩ Miko Lan Trinh đi hát tại một buổi tiệc với sự tham gia của đông đảo quan khách. Là cái tên từng gây không ít sóng gió trên mạng xã hội, thế nên khoảnh khắc này của Miko Lan Trinh nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bình luận từ cộng đồng mạng.



Trong đoạn clip được ghi lại, Miko Lan Trinh biểu diễn ở giữa lối đi của những chiếc bàn ăn và không hề có sân khấu. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng xôn xao nhất chính là việc mặc cho Miko Lan Trinh đầu tư trang phục, tóc tai, say sưa biểu diễn nhưng các vị khách trong buổi tiệc chỉ tập trung ăn uống và trò chuyện, hầu như rất ít người quan tâm đến nữ ca sĩ đang hát.

Không những vậy, người yêu của Miko Lan Trinh cũng gây chú ý khi xuất hiện trong đoạn clip với vai trò quay lại tiết mục biểu diễn của bạn gái. Là cái tên bị ghét có tiếng trên mạng xã hội, thế nên người yêu của Miko Lan Trinh tiếp tục bị mỉa mai khá nhiều.

Miko Lan Trinh từng là một nữ ca sĩ được đánh giá có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, sau khi cô công khai mối quan hệ với người yêu chuyển giới hiện tại, sự nghiệp của Miko Lan Trinh ngày càng đi xuống và không có dấu hiệu phát triển.



Không những vậy, cặp đôi Miko Lan Trinh và người yêu chuyển giới còn sở hữu cho mình lượng anti-fan đông đảo nhất nhì showbiz. Đã có thời gian, Miko Lan Trinh và người yêu trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội với hàng loạt bài phốt không thể đếm xuể.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn