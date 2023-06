Xe khách tông sập nhà dân, tài xế tử vong sau nhiều giờ cấp cứu

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, mặc dù các y – bác sĩ cơ sở y tế này đã nỗ lực cấp cứu, nhưng đến 6h sáng nay 26/6, ông Võ Trọng Dưỡng (SN 1984, trú ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tử vong. Đây là tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vào hồi 20h50’ đêm 25/6.

Xe khách bất ngờ đảo hướng lái tông vào nhà dân.



Theo Thượng tá Võ Hùng Tường - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, vào thời điểm đó, xe ôtô khách giường nằm thương hiệu Phi Long BKS 75B-013.23 do ông Võ Trọng Dưỡng điều khiển chở 25 hành khách chạy hành trình Huế – TP Hồ Chí Minh. Khi đến km 1304+700 Quốc lộ 1A cũng là điểm giao nhau với đường Trần Phú, thuộc địa phận khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An thì xảy ra sự cố tai nạn.

... Một phần căn nhà bị sập đổ sau khi bị xe khách tông. Ảnh: Minh Châu.



Xe khách bất ngờ đảo hướng lái từ Quốc lộ 1A sang đường Trần Phú, rồi tông vào nhà bà Nguyễn Thị Phương (SN 1975, trú ở khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh). Một phần mái hiên và căn nhà bị sập đổ, nhưng rất may là người trong nhà không bị thương vong. Riêng tài xế xe khách Võ Trọng Dưỡng bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An để cấp cứu, rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, đồng thời tạm giữ xe khách để trưng cầu giám định kỹ thuật.



Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn