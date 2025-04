Xe container cán chết một phụ nữ đi xe đạp tập thể dục trên đường

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MINH TUẤN

Đến 7h40 ngày 3-4, lực lượng Công an TP.HCM tổ địa bàn huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp Công an xã Tân Phú Trung và Đội cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Khoảng 6h40, xe container do nam tài xế cầm lái (chưa rõ danh tính) chạy trên đường Phan Văn Khải (quốc lộ 22 cũ), hướng từ cầu vượt Củ Chi đi cầu vượt ngã tư An Sương.

Khi đến đoạn còn cách cầu An Hạ khoảng 200m thuộc xã Tân Phú Trung thì xảy ra va chạm với người phụ nữ đi xe đạp cùng chiều. Vụ va chạm khiến người phụ nữ bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ.

...

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo một nguồn tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định người đi xe đạp di chuyển thiếu chú ý quan sát dẫn đến tai nạn.

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ