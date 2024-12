Vụ dẹp đường cho xe đám cưới: 1 nhân viên công ty vệ sĩ đầu thú

Lê Hà Đông tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều 29-11 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với các nhân viên Công ty vệ sĩ Security, gồm: Lê Kiên Quyết, 39 tuổi, trú tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc; Hoàng Kim Chung, 28 tuổi, trú tại phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa; Nguyễn Đình Dương, 33 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn và La Văn Thủy, 39 tuổi, trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Một vệ sĩ ra đầu thú do liên quan vụ dẹp đường cho xe đám cưới ở Thanh Hóa

Những người trên liên quan vụ nhóm vệ sĩ ngang nhiên phân luồng giao thông ở TP Thanh Hóa cho đoàn xe đám cưới đi qua.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Lê Hà Đông có tham gia cùng nhóm trên, đứng phân luồng tại nhiều ngã tư tại TP Thanh Hóa, để đoàn xe đám cưới đi qua, gây mất an ninh trật tự và bức xúc dư luận.

Nhóm vệ sĩ (người trong ô gạch đỏ) ngang nhiên dẹp đường cho xe đám cưới đi qua ở TP Thanh Hóa - Ảnh: mạng xã hội



Được sự động viên của gia đình và giải thích của cơ quan công an, chiều 1-12 Lê Hà Đông đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân nên đã đến Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khai báo hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời có quyết định tạm giữ đối với Lê Hà Đông để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ